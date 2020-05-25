«بلدي غات» ينفي إصابة أربع حالات بفيروس كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 مايو 2020, 01:25 صباحا
عميد المجلس البلدي غات، قوماني صالح، 18 سبتمبر 2019، (المكتب الإعلامي للمجلس)

نفي وكيل ديوان المجلس البلدي غات، الأخبار المتداولة حول وجود أربعة حالات اشتباه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل البلدية، وذلك بعد التواصل مع مدير مستشفى غات العام.

وأكد وكيل الديوان في بيان للبلدية اليوم، أن الحالة المعلن عنها لمهاجر غير شرعي ظهرت به بعض الأعراض المشابهة لأعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد ومنها ارتفاع في درجة الحرارة.

وبحسب البيان، تم اتخاذ الإجراءات الأولية لفحص الحالة ومنها التأكد من مستوى كريات الدم البيضاء في الدم وغيرها من الفحوصات الأولية التي تمكن الأطقم الطبية من معرفة أن الحالة مصابة بفيروس كورونا أو أنها أعراض لحمى موسمية.

ولفت إلى أنه اتضح بعد الاختبارات الأولية أن معدل كريات الدم البيضاء طبيعي، وأخذت من الحالة عينة وسيتم إرسالها لمدينة سبها لإجراء اختبار PCR لتأكد من خلوها من فيروس كورونا المستجد.

وشدد المجلس البلدي، على أنه لا ضرورة للهلع والخوف بين المواطنين خاصة خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، مشددا على أنه سيتم الإعلان عن أي حالة مؤكدة في حال وجودها عبر القنوات الرسمية للمجلس البلدي غات، داعيا المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية والنصائح والإرشادات من الجهات المختصة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وعلى القنوات التلفزيونية ورواد وسائل التواصل الإجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات بما يخص أزمة فيروس كورونا المستجد.

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