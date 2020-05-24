«بركان الغضب»: هبوط طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد لنقل «مرتزقة الفاغنر»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 10:03 مساء
شعار عملية «بركان الغضب»، (أرشيفية: الإنترنت)

قالت عملية «بركان الغضب»، إنه جرى رصد طائرتي شحن عسكريتين في مطار بني وليد صباح اليوم الأحد، للشروع في نقل «مرتزقة الفاغنر» قدموا من محاور جنوب طرابلس ونقلهم إلى وجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت مصادر متطابقة أن عناصر الفاغنر الذين أشار إليهم بيان «بركان الغضب»، كانوا قد انسحبوا من مناطق جنوب العاصمة طرابلس، واستقروا بمطار بني وليد، قبل أن يفاوضهم أعيان وشخصيات من  المدينة على مغادرة المطار.

فيما أكد عميد بني وليد، سالم أنوير، في تصريحات لقنوات تلفزيونية ليبية، أن عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى بني وليد قادمين من طرابلس يُقدّر بنحو 1500 إلى 1600 مرتزق.

 

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