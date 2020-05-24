المسماري: العمليات لم تنته ولا يمكن القول إن أحدا انتصر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 08:06 مساء
الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية، الإنترنت)

قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري إن المنطقة الساخنة من الوشكة إلى حدود تونس تحت الاستطلاع الجوي بالكامل، بينما يسود هدوء حذر بالنسبة لغرفة عمليات شرق مصراتة مع مناوشات قليلة تشارك فيها المدفعية والدبابات.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الأحد، إن غريان ستكون نقطة هامة جدا في الأيام المقبلة»، أما بالنسبة لمحاور طرابلس، فقال إن المناطق من الشويرف إلى نسمة إلى مزدة، شهدت خلال الـ 72 ساعة «عملا عظيما» لوحدات الدفاع الجوي، على حد وصفه.

وأشار إلى دور قوات الدفاع الجوي المتحركة الميدانية، من ترهونة إلى بني وليد مؤكدا أهمية هذا الخط الذي يربط بين المناطق المختلفة الغربية والشرقية والجنوبية «ويستهدف وحدات الإمدادات الغذائية والقوات المسلحة».

وتحدث المسماري عن إسقاط 13 طائرة من نوع بيراقدار والعنقاء تركية الصنع خلال الساعات الأخيرة، مضيفا أن معركة الأصابعة لا تزال قائمة، ولم تنته بعد، فيما سيتم تنفيذ عمليات جديدة في غريان والهيرة، داعيا المواطنين في هذه المناطق إلى الحيطة والحذر «لأن أي هدف يتحرك سيتم تدميره»

الإعلان عن مقتل 54 ليبيا ومقاتلين من جنسيات أجنبية
كما أشار إلى مقتل أكثر من 54 ليبيا من عناصر القوات الموالية لحكومة الوفاق، فضلا عن مقاتلين من جنسيات أخرى لم يعلن عن رقمهم، وكذلك أسر 22 مقاتلا بينهم 12 سوريا، والعشرة ليبيون، ونوه بأن العمليات العسكرية في صبراتة وصرمان من ضمن العمليات التي لم تنته بعد، بينما سيتم التركيز في الأيام المقبلة على «مسح كل مواقع الإرهابيين»، على حد قوله.

وأضاف «لا يمكن القول أن أحدا انتصر، المعركة تتطور»، مشيرا إلى أن الهدنات التي جرى الإعلان عنها سواء لمناسبة شهر رمضان أو عيد الفطر كانت محاولة لإعطاء هدنة إنسانية، لكن الطرف الآخر لم يتلزم بها، ما تسبب في استئناف القتال.

وتابع: «حاولنا إعطاء أهل طرابلس فرصة لقضاء العيد لكن فوجئنا بالهجوم على قواتنا في طرابلس وترهونة، لذا لجأنا إلى المناورات العسكرية واستئناف القتال»، لافتا إلى عقد مؤتمر في الأيام المقبلة للكشف عن «متابعة الإرهابيين»، الذين قال إنهم تورطوا في اغتيال أحد مشايخ الأمازيغ في الجبل الغربي.

وشهدت محاور جنوب طرابلس خلال الأيام الماضية تصعيدا عسكريا، استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة من مدفعية وصواريخ غراد أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فحوصات الدوري الإنجليزي تكشف مزيدا من إصابات «كورونا»
رياضة عالمية
المفكر التونسي يوسف الصديق: يجب تغيير طرق التفكير بعد زمن «كورونا»
ثقافة وفن
أداء صلاة عيد الفطر بإجراءات احترازية في تاجوراء
ليبيا
حظر تام بأول أيام عيد الفطر في طرابلس
ليبيا
وزير الخارجية الصيني يحذر من اقتراب بكين وواشنطن من «حافة حرب باردة جديدة»
دولى
ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان
ليبيا
صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
جدد دعوته لمجلس رئاسي جديد.. عقيلة صالح يطالب بخفض 20% ممن يزيد راتبه على 3 آلاف...
ليبيا
ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا
ليبيا
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هاشتاغ «#دعوة_للقراءة» يجتاح «فيسبوك»