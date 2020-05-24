«مكافحة الأمراض» يعلن نتائج 413 عينة لفحوص فيروس كورونا.. ويؤكد شفاء أول حالة عائدة من السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 06:47 مساء
إحدى العاملات في مختبر خلال تحليل عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسلمه 413 عينة من عينات تحاليل فيروس «كورونا المستجد»، ثبت سلبية نتائج فحصها، وخلوها جميعًا من الفيروس، مشيرًا إلى تماثل أول حالة عائدة من السفر للشفاء.

وأوضح المركز أن الحالة التي تماثلت للشفاء من ضمن العائدين من تركيا، وأنه تسلم اليوم الأحد 413 عينة موزعة، كالآتي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 108 عينات، ومختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 86 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 200 عينة، ومختبر مستشفى الكويفية 13 عينة.

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فيما تلقى المركز من مستشفى طرابلس الجامعي 6 عينات، مؤكدًا أنه عقب الفحص المختبري تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلو جميع الحالات من الإصابة بالفيروس.

وبذلك، يستقر عدد إجمالي الحالات التي أُصيبت بالفيروس إلى 75 حالة، لا تزال حالة 32 منهم نشطة، فيما تعافى 40 شخصًا، وتوفي ثلاثة

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