طقس معتدل على مناطق الشمال والوسط مائل للحرارة في الجنوب

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 10:41 صباحا
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، معتدلًا على مناطق شمال ووسط ليبيا، بينما تميل درجات الحرارة إلى الارتفاع على مناطق الجنوب مع فرصة سقوط أمطار على بعض مناطق الجنوب الغربي.

وأضاف المركز، في بيان صدر اليوم الأحد، أن مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستتراوح درجات الحرارة القصوى بها ما بين 33 و36 درجة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
ستكون السماء صافية اليوم مع قلة السحب، بينما الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و31 درجة، لكنها تصل اليوم في منطقة أبونجيم إلى 33 درجة.

الخليج - سهل بنغازي - حتى امساعد - الواحات - مرادة
وفي تلك المناطق ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 24 و30 درجة، لكنها تصل في جالو والجغبوب إلى 32 درجة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
ستكون السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تصحبها أحيانًا خلايا من السحب الرعدية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا اليوم، مما قد يتسبب في إثارة الرمال والأتربة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و36 درجة ولا تتجاوز هذا اليوم 32 درجة في غات والجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
ستكون السماء صافية، وقد تظهر بعض السحب. والرياح ستكون شمالية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والرمال اليوم. بينما درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 33 و36 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
تحذير دولي جديد من انعكاسات «كورونا» على معيشة الليبيين
ليبيا
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تبدأ تجربة اختبار فحص لـ«كورونا» يستغرق ساعة واحدة