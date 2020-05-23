صنع الله: لا يُعقل أن تأخذ ليبيا إعانات «أرز ودقيق» من البنوك الدولية وهي تملك النفط

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله. (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن دخل قطاع النفط خلال شهر أبريل الماضي لم يتخطَ 50 مليون دولار, مقارنة بنحو ملياري دولار خلال إبريل 2019، مؤكدا أنه لا يُعقل أن تأخذ ليبيا إعانات من البنوك الدولية مثل «الأرز والدقيق» وهي التي تملك النفط الذي تعطّل إنتاجه من قبل «مجموعة لا تُمثل الشعب الليبي إطلاقاً».

وقال صنع الله في كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك اليوم، إن دخل النفط الليبي بمستواه الحالي لا يكاد يكفي ثلث الميزانية الشهرية للقطاع النفطي, «فما بالك بليبيا كلها التي بها مصاريف أخرى ومرتبات ومصاريف تشغيلية ومجابهة الوباء (كورونا) الذي عم العالم»، مضيفا أن قطاع النفط الليبي واجه «ربكة» لم يمر بها القطاع من بدء الإنتاج عام 1961،

وتابع أن النفط يشكل حوالي 95% تقريباً من الميزانية العامة, بينما إيقاف الإنتاج يعني أنه لايوجد دخل, وبالتالي أصبحت الميزانية محدودة جدا جدا لأنه «لن يعطينا أحد المال».

وجدد صنع الله دعوته لمن أقفل الإنتاج بأن «يتقوا الله في ليبيا في هذه الأيام المباركة وأن يرفعوا أيديهم على الموانئ وإنتاج النفط ويتركوا المجال للمؤسسة للعمل كما في السابق».