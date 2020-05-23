صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 11:25 مساء
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، (أرشيفية: صفحة المؤسسة على فيسبوك)

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، إن الناس في الجنوب عادوا للعصر الحجري، بجمع الحطب لأجل الطهي لعدم قدرة المؤسسة على إيصال الوقود، وذلك بسبب المشاكل الأمنية.

وأضاف صنع الله، في بيان اليوم، أن الجنوب لم يتحصل على الوقود المطلوب ولا حتى الغاز لأكثر من عام أو قرابة 15 شهرًا، لكنه أوضح أن شركة البريقة لتسويق النفط، التابعة للمؤسسة تواصلت مع عمداء البلديات في الجنوب والجهات الأمنية من أجل إيصال الإمدادات، متمنيًا أن تصل هذه الإمدادات للجنوب في الأيام القليلة المقبلة .

وشدد على أن أيام العيد تتصالح فيها الناس وتتآخى، متمنيًا أن يتوقف الجميع عن القتال وتستقر البلاد، ويجمع الليبيين على كلمة سواء.

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