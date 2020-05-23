«العليا لمجابهة كورونا» بمصراتة تطالب العائدين من الخارج بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 11:15 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» ببلدية مصراتة، العائدين من الخارج حديثًا بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي، وعدم التقارب الاجتماعي مهما كان نوعه، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة والمعمول بها لتقليل خطر انتشار فيروس «كورونا».

وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم، على أن هذا النداء جاء بعد ملاحظتها حدوث عديد التجاوزات في تطبيق الإجراءات المعتمدة، مما أدى لوصول بعض العالقين دون التزامهم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي أدى لتزايد ملحوظ في عدد الحالات التي سُجِّلت مؤخرًا.

وأضافت أن عودة العالقين في الخارج بدأت اعتبارًا من 5 الجاري، حسب الإجراءات المعتمدة من اللجنة الاستشارية العليا، التي تتطلب الحجر الذاتي لممدة أسبوعين من تاريخ العودة ضمانًا لخلو العائدين من فيروس «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
تحذير دولي جديد من انعكاسات «كورونا» على معيشة الليبيين
ليبيا
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ