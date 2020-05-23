«العليا لمجابهة كورونا» بمصراتة تطالب العائدين من الخارج بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي

شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

طالبت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة فيروس «كورونا» ببلدية مصراتة، العائدين من الخارج حديثًا بالالتزام بالحجر المنزلي الطوعي، وعدم التقارب الاجتماعي مهما كان نوعه، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية المتبعة والمعمول بها لتقليل خطر انتشار فيروس «كورونا».

وشددت اللجنة، في بيان لها اليوم، على أن هذا النداء جاء بعد ملاحظتها حدوث عديد التجاوزات في تطبيق الإجراءات المعتمدة، مما أدى لوصول بعض العالقين دون التزامهم بالإجراءات المتبعة، الأمر الذي أدى لتزايد ملحوظ في عدد الحالات التي سُجِّلت مؤخرًا.

وأضافت أن عودة العالقين في الخارج بدأت اعتبارًا من 5 الجاري، حسب الإجراءات المعتمدة من اللجنة الاستشارية العليا، التي تتطلب الحجر الذاتي لممدة أسبوعين من تاريخ العودة ضمانًا لخلو العائدين من فيروس «كورونا».