طقس العيد: ربيعي معتدل على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 09:59 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس ربيعي معتدل علي أغلب مناطق ليبيا اعتبارًا من اليوم السبت وطوال أيام عيد الفطر الذي تحل أولى أيامه غدًا الأحد.

وحسب النشرة الجوية الخاصة بأيام العيد، والمنشورة على صفحة مركز الأرصاد الجوية بموقع «فيسبوك»، فمن المتوقع أن تميل درجات الحرارة للبرودة خلال الليل خاصة بالمدن الجبلية شرق وغرب البلاد، فيما تشهد مناطق الجنوب الغربي خاصة غات وجبالها تكاثرا للسحب على فترات قد تصاحبها سحب رعدية وأمطار متفرقة تمتد نحو مناطق من جنوب الحمادة الحمراء.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة معتدلة طوال العيد على أن تتراوح بين 23 و 28 درجة مئوية على مناطق الشمال من رأس اجدير حتى طبرق وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية.

في حين تتراوح بين 26 و 32 درجة مئوية على مناطق الوسط (غدامس – الحمادة – هون – مرادة – جالو – الجغبوب)، وبين 33 و 37 درجة مئوية على مناطق أقصى الجنوب (غات – سبها – اوباري – مرزق – القطرون – الكفرة – السرير – تازربو).

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