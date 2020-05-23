بعثة الاتحاد الأوروبي تطالب بـ«احترام روح عيد الفطر في ليبيا» والاحتفال في سلام

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 08:20 مساء
شعار بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا. (الإنترنت)

طالب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، آلن بوجيا، باحترام روح عيد الفطر في ليبيا «والسماح بالاحتفال بهذا العيد المقدس في سلام ومصالحة وتعاطف وهو جوهر الإسلام».

وتابع بوجيا، في بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي اليوم، أن عيد هذا العام مرة أخرى يتصادف مع استمرار آلاف الليبيين في مواجهة آثار الحرب المستمرة، التي لا تزال تسبب الموت والدمار والتهجير، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد جائحة «كوفيد - 19».

وأضاف أنه «للعام الثاني على التوالي، أدعو جميع الذين يمسكون بزمام السلطة إلى احترام روح عيد الفطر»،  مضيفًا: «يجب أن يكون العيد وقتًا للفرح والاحتفال, ولصنع السلام مع جميع الجير». 

البعثة الأممية تهنئ الليبيين وتدعو إلى «عيد بلا قتال»

وفي وقت سابق من اليوم هنأت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الليبيين بحلول عيد الفطر المبارك، داعية إلى «عيد بلا قتال وبلا كراهية»، وعبرت عن تمنياتها بأن يكون هذا العيد «خاتمة للصراع والاقتتال والانقسام» في ليبيا.

كما تمنت البعثة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن يحمل العيد معه «آمال السلام والتسامح والوحدة، وأن يكون خاتمة للصراع والاقتتال والانقسام، لينعم جميع أهل ليبيا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، بالاستقرار والطمأنينة والعيش الكريم الذي يستحقون».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ