المشير حفتر يدعو إلى الاستمرار في القتال على جميع المحاور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 06:51 مساء
صورة مثبتة في تسجيل كلمة القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر. (أرشيفية: شعبة الإعلام الحربي)

دعا القائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ضباط وجنود القيادة العامة بجميع المحاور إلى الاستمرار في القتال، قائلًا:«إنكم تخوضون حربًا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات».

وأضاف حفتر في تسجيل صوتي موجه إلى ضباط وجنود القيادة العامة، اليوم السبت، إنكم تخوضون :«حربًا شاملة ليس فيها إلا النصر كما تعودنا في كل معاركنا ضد الإرهاب»، واستطرد:«سنقاتل ونقاتل حتي نرد المستعمر» التركي.

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ودعا حفتر ضباط وجنود القيادة العامة إلى استهداف كل «كل باغي وطئ أرصنا لاحتلالها وكل مرتزق وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدوان»، قائلًا إن هؤلاء «هدف مشروع لنيران قذائفكم فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، سيطرة قوات حكومة الوفاق على «معسكرات الصواريخ واليرموك وحمزة»، جنوبي العاصمة طرابلس. وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق «تواصل تقدمها»، لافتًا إلى أن «سرايا الهندسة العسكرية تتعامل مع ألغام زرعتها»، قوات القيادة العامة.

في حين نشر حساب الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، على «فيسبوك»، السبت، رسالة صوتية مُسجلة تحت عنوان «إلى أهلنا في طرابلس»، أكد خلالها أن قوات الجيش نفذت عملية إعادة انتشار في الأماكن التي تُسيطر عليها بالمنطقة الغربية.

وجاء في الرسالة إن قوات القيادة العامة «تباعدت عن الأماكن السكنية في محيط العاصمة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بطرابلس خلال فترة العيد»، نافيًا ما تم تداوله مؤخرًا بخصوص انسحاب قوات القيادة العامة قائلًا: «القوات المسلحة ليست ميليشيات، والحرب نضال وتنفيذ خطط وتكتيكات عسكرية».

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