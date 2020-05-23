ليبيا تسجل 3 إصابات جديدة بـ«كورونا» والحصيلة ترتفع إلى 75

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 05:24 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 75 مصابًا.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له تسلم 152 عينة للكشف عن فيروس «كورونا»، ليتأكد سلبية 149 عينة، و إيجابية ثلاث عينات لعائدين من الخارج، إلى جانب تماثل حالة واحدة مخالطة للشفاء كانت ضمن النتائج السالبة.

وأشار المركز إلى أن العينات كانت موزعة بواقع 116 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، 11 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، 20 من مختبر مركز بنغازي الطبي، و5 من مختبر مستشفى الكويفية.

وبهذا الإعلان، يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 75 حالة، بينها 33 حالة نشطة، فيما تعافي من الفيروس 39، ولم تسجل البلاد سوى 3 حالات وفاة منذ الإعلان عن أول إصابة في مارس الماضي.

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