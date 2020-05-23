ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المنازل ببنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 04:31 مساء
ثلاثة عناصر ضمن تشكيل عصابي في بنغازي، 13 مايو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم السبت، ضبط تشكيل عصابي مسلح نفذ 30 عملية سرقة لمنازل مواطنين داخل مدينة بنغازي، خاصة في مناطق بودزيرة واللثامة وسيدي خليفة وشارع المركبات.

وأشارت المديرية، في بيان، إلى ورود شكاوى من المواطنين في أكثر من منطقة بمدينة بنغازي تفيد بتعرض منازلهم للسرقة، ليتقرر تكليف وحدة التحري والقبض بالتحري وجمع المعلومات، ليتبين تنفيذ تشكيل عصابي متخصص في سرقة المنازل هذه السرقات.

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ولفتت المديرية إلى تمكن فريق عمل من وحدة التحري والقبض من ضبط أحد أفراد التشكيل العصابي، وبالاستدلال معه اعترف بتنفيذه عمليات السرقة رفقة آخرين، مشيرة إلى تمكن الفريق من ضبط باقي أعضاء التشكيل العصابي بعد مقاومة عنيفة تسببت في إصابة بعض الأعضاء.

واعترف جميع أعضاء التشكيل العصابي بالجرائم المنسوبة لهم، وكشفوا عن وجود بعض المسروقات المخبأة في منزل فارغ يخص أحد أفراد تنظيم «داعش» الإرهابي، ليتم ضبط مسروقات إلى جانب تحريز مركبات استعملها أفراد التشكيل أثناء تنفيذ السرقات، وإعداد محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، حسب البيان.

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