«الإمداد الطبي»: وصول شحنة مستلزمات الحماية ضد فيروس «كورونا» من الصين

القاهرة - بوابة الوسط: خديجة العمامي | السبت 23 مايو 2020, 04:00 مساء

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة، وصول شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس «كورونا» المطابقة للمواصفات العالمية من الصين.

وقالت مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز الإمداد الدكتورة نجاح العقيلي لـ«بوابة الوسط» إن «شحنة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس كورونا وصلت عن طريق مطار بنينا الدولي قادمة من دولة الصين».

وأضافت: «الشحنة جرى تسلمها والتحفظ عليها في مخازن الجهاز في انتظار انتهاء إجراءات الإفراج الجمركي والرقابي».

ولفتت الدكتورة نجاح العقيلي إلى أن «هذه الشحنة تأتي ضمن عدد من الشحنات التي جرى التعاقد عليها خلال الفترة الماضية، وقد تعثر توريدها نتيجة لتعطل حركة الطيران عالميا».

وأشارت مدير إدارة الشؤون الفنية بجهاز الإمداد الدكتورة نجاح العقيلي إلى أنه «سوف يجري نشر ما تم تسلمه بالتفصيل خلال منشوات لاحقة، مع توضيح المواصفات الفنية الخاصة بهذه البنود وطرق استخدامها والفئة المستهدفة من هذه البنود وفي هذا الوقت».

وقدمت الدكتورة نجاح العقيلي الشكر إلى «رئيس مجلس الوزراء لتسهيل عملية نقل هذه الشحنات من خلال طيران أجنحة الشام وإدارة مطار بنينا الدولي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وكل من أسهم في تسهيل عملية وصول هذه الشحنات».

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