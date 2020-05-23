«الرئاسي» يعلن عدد أيام عطلة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر في ميدان الشهداء في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

حدد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عطلة عيد الفطر بثلاثة أيام، اعتبارا من الأول إلى الثالث من شهر شوال 1441 هجرية، أي بداية من غد الأحد إلى الثلاثاء المقبل، مع استثناء المؤسسات والمرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية والحيوية العاجلة، على أن يحفظ حق العاملين بهذه المؤسسات والمرافق في الحصول على مقابل عمل تلك الأيام.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، وحمل الرقم 372 للعام 2020، ونشرته صفحات المجلس على موقع «فيسبوك».

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وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمس الجمعة، أن السبت الموافق 23 مايو 2020 هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد الموافق 24 مايو 2020 هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وجاء إعلان المجلس الرئاسي بعدما ثبت لدى الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، تعذر أمس رؤية شهر هلال شوال لسنة 1441 هجرية، وعدم ورود أي شهادات ثبوتية بالخصوص.