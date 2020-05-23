«الأرصاد» يحذر من الرياح على ساحل الخليج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة إلى قوية على ساحل الخليج اليوم السبت، لتصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأوضح المركز أن التحذير تبدأ صلاحيته من الخامسة مساء اليوم بالتوقيت المحلي إلى الثامنة مساء، مشيرا إلى أن حالة الطقس على ميناء طرابلس ستكون: سماء صافية مع ظهور بعض السحب العابرة، وارتفاع للموج «الخفيف» ليتراوح بين 0.50 متر ومتر، فيما تكون درجة الحرارة سطح البحر 21 درجة، والرؤية جيدة، والرياح سرعتها بين 5 و20 عقدة.

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وفيما يخص ميناء بنغازي فستكون السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح تتراوح سرعتها ما بين 5 و20 عقدة، وارتفاع الموج «الخفيف» بين 0.75 متر و1.25 متر، ودرجة حرارة سطح البحر 20 درجة، والرؤية جيدة.