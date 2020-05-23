بلدية وادي البوانيس تنفي أداء صلاة عيد الفطر اليوم

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 10:07 صباحا
جانب من اجتماع سابق لبلدية وادي البوانيس. (أرشيفية: الإنترنت)

نفت بلدية وادي البوانيس بجنوب ليبيا صحة ما يتداول عن أداء صلاة عيد الفطر في مناطق بالبلدية اليوم السبت، وذلك بعد أن أكدت كل من الحكومة الموقتة وحكومة الوفاق أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن غدا الأحد هو أول أيام عيد الفطر.

وقالت البلدية في بيان اليوم، إنه «لا صحة للأخبار المتداولة على صفحات ومواقع التواصل الإجتماعي حول أداة صلاة العيد اليوم السبت بمناطق بلدية وادي البوانيس سمنو وتمنهنت والزيغن»، مطالبة بالتأكد من مثل هذه الأخبار قبل نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي والقنوات الفضائية.

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وكان عدة أشخاص في سمنو قالوا إنهم قدموا شهادة أمام المحكمة الجزئية بالمدينة تفيد برؤيتهم هلال شوال مساء، الجمعة، وذلك في وقت أكد فيه «المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء»، استحالة رؤية الهلال الجمعة، مشددًا على أن كل ما يشاع بخصوص رؤية الهلال، الجمعة، «كذب وبهتان».

وفجر اليوم، أكدت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر، وهو ما قالت به أيضا اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال، وهو ما أعلنته أيضا دار الإفتاء في طرابلس.

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