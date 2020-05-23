«أوقاف الموقتة» نقلا عن نائب رئيس «الأعلي للقضاء»: الأحد أول أيام عيد الفطر

قالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، السبت، إن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس الهيئة، عمر سعد عبدالله الحداد، صحة ما أعلنته الهيئة منذ ساعات من أن السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة الموقتة، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، وأن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعدم تعذر رؤية هلال شهر شوال.

ولكن أشخاص في بلدة سمنو بالجنوب قدموا شهادة أمام المحكمة الجزئية بالمدينة تفيد برؤيتهم هلال شوال مساء، الجمعة، وذلك في وقت أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، استحالة رؤية الهلال؛ لأنه «لا يوجد هلال فوق الأفق حتى تتم رؤيته»، مشددًا على أن كل ما يشاع بخصوص رؤية الهلال، الجمعة، «كذب وبهتان».