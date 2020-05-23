صيانة خط «خلة فارس» وتركيب وصلة لمحطة بحي السراج

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 01:50 صباحا
شعار الشركة العامة للكهرباء. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، تمكن فنييها من صيانة وترجيع أسلاك مسروقة علي خط خلة فارس تقدر بمسافة 600 متر، إلى جانب تركيب وصلة ضغط عالي خروج من محطة بحي السراج.

وقالت الشركة في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك» إن فرقة الخطوط بدائرة توزيع الحي الصناعي تمكنوا كذلك من تركيب عمودين إنارة مكسورين.

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ولفتت الشركة إلى أن فرقة الكوابل ركبت وصلة وصلة ضغط عالي خروج من محطة «30KVA» بحي السراج إلي محطة الجاهزة المنهل.

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