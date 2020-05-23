مركز الاستشعار عن بعد يؤكد عدم إمكانية رؤية هلال شوال

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 23 مايو 2020, 12:28 صباحا
شعار المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء. (صفحة المركز على فيسبوك)

قال المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، الجمعة، إنه «لا يوجد هلال فوق الأفق حتى تتم رؤيته»، مشيرًا إلى تقريره الذي يوضح غروب القمر قبل غروب الشمس بتسع دقائق في طرابلس.

وجاءت تأكيدات المركز الليبي للاستشعار عن بعد، بعدما قدم أشخاص في بلدة سمنو بالجنوب شهادة أمام محكمة برؤية هلال شوال الجمعة، ما يعني أن السبت هو أول أيام عيد الفطر وليس المتمم لشهر رمضان المبارك كما أعلنت دار الإفتاء في حكومتي الوفاق والموقتة.

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وفي بيان وجهه إلى «كل الصفحات التي تشوش على الناس» ونشره على صفحته بموقع «فيسبوك»، أكد المركز الليبي للاستشعار عن بعد أن كل ما يشاع بخصوص رؤية الهلال اليوم «كذب وبهتان».

يشار إلى أن العام الماضي شهد خلاف حول ثبوت رؤية هلال شوال، حيث أعلنت حكومتا الوفاق والموقتة، الثلاثاء 4 يونيو 2019 أول أيام عيد الفطر المبارك بعدما أكدتا سابقًا أنه اليوم المتمم لشهر رمضان المبارك.

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