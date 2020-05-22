مديرو المؤسسات الطبية بـ«الموقتة» يحذرون من انهيار الخدمات بسبب تأخر صرف الميزانية

مديرو المؤسسات الطبية بالحكومة الموقتة خلال اجتماع سابق، 20 مايو 2020. (صحة الموقتة)

أخلى مديرو المستشفيات والمراكز الطبية، والخدمات الصحية بالبلديات، وجهازي الإسعاف والإمداد الطبي بالحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، مسؤولياتهم حال انهارت الخدمات الصحية في البلاد، مرجعين ذلك لتأخر «المصرف المركزي في صرف مخصصات الميزانية العامة للمؤسسات الطبية منذ ثمانية أشهر».

وقال مديرو المستشفيات والمراكز الصحية في بيان منشور على صفحة «الحكومة الموقتة» بموقع «فيسبوك» إن قانون الميزانية قد تم إقراره للعام 2020، مطالبين جميع الجهات القضائية للتحقيق في هذا الأمر باعتباره يهدد «سلامة و حياة مرضانا داخل المؤسسات الصحية».

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ودعا البيان الذي أعقب اجتماع مديري المؤسسات الطبية مع رئيس الحكومة، عبدالله الثني، بحضور وزير الصحة، الدكتور سعد عقوب، رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة الموقتة ووزير الصحة التدخل لحل هذا الأمر، موضحًا أن التأخر في صرف المخصصات المالية للمؤسسات الطبية منذ شهر سبتمبر الماضي إلى الآن سيكون له «تأثير سلبي ونتائج لا يحمد عقباها».

وأعرب مديرو المستشفيات والمراكز الصحية عن أملهم في إبداء توجيهات رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة للمصرف المركزي ووزارة المالية والتخطيط بالإسراع في صرف المخصصات المالية لجميع المرافق الطبية قبل تأزم الوضع.

يشار إلى اجتماع مديري المستشفيات والمراكز التخصصية التابعة للحكومة الموقتة، الأربعاء الماضي، بالمركز الوطنى للقلب؛ وذلك لدراسة تأخير مخصصات المستشفيات والمراكز التخصصية من الباب الثانى وبند التحسين عن العام 2020.

وأكد الحضور ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها أمام هذا التأخير، ومن ضمنها المصرف المركزي، ووزارة المالية، خصوصا أن الميزانية قد تم إقرارها.