مداهمة مصنع في بنغازي لإنتاجه مواد تنظيف مغشوشة

داهم قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، مصنعا لتصنيع مواد تنظيف مغشوشة، وضبط القائمين على هذا النشاط وبحوزتهم مواد مخدرة.
وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان، إن مجموعة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي قدمت تقريرا أمنيا يتضمن معلومات تفيد بقيام ستة أشخاص يحملون الجنسية المصرية بصنع مواد تنظيف مغشوشة بمنزلهم بمنطقة شبنة، إلى جانب الاتجار وتعاطي المواد المُخدرة وحبوب الهلوسة والأفيون.
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وأشار البيان المنشور على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضبط المتهمين وبحوزتهم أقراص مخدرة نوع «ترامادول» ومخدرات نوع «حشيش» وقطع مغلفة بورق شفاف تسمى «الأفيون»، وعقب التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.
كما أفاد المضبوطون بوجود شركاء ليبيين لهم، كما اعترفوا بتصنيع مواد التنظيف المغشوشة، لافتين إلى جمعهم القنينات من مكبات القمامة، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وإيداعهم الحجز القانوني.