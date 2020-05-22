مداهمة مصنع في بنغازي لإنتاجه مواد تنظيف مغشوشة

مواد تنظيف مغشوشة بعد ضبطها في بنغازي، 22 مايو 2020. (مديرية أمن بنغازي)

داهم قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي، اليوم الجمعة، مصنعا لتصنيع مواد تنظيف مغشوشة، وضبط القائمين على هذا النشاط وبحوزتهم مواد مخدرة.

وقالت مديرية أمن بنغازي، في بيان، إن مجموعة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي قدمت تقريرا أمنيا يتضمن معلومات تفيد بقيام ستة أشخاص يحملون الجنسية المصرية بصنع مواد تنظيف مغشوشة بمنزلهم بمنطقة شبنة، إلى جانب الاتجار وتعاطي المواد المُخدرة وحبوب الهلوسة والأفيون.

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وأشار البيان المنشور على صفحة المديرية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى ضبط المتهمين وبحوزتهم أقراص مخدرة نوع «ترامادول» ومخدرات نوع «حشيش» وقطع مغلفة بورق شفاف تسمى «الأفيون»، وعقب التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم.

كما أفاد المضبوطون بوجود شركاء ليبيين لهم، كما اعترفوا بتصنيع مواد التنظيف المغشوشة، لافتين إلى جمعهم القنينات من مكبات القمامة، ليتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم وإيداعهم الحجز القانوني.

مواد تنظيف مغشوشة بعد ضبطها في بنغازي، 22 مايو 2020. (مديرية أمن بنغازي)