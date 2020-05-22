البرلمان العربي يطالب مجلس الأمن بإلزام أطراف النزاع الليبي بوقف إطلاق النار

رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي. (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس البرلمان العربي، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، الجمعة، رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يُطالب فيها مجلس الأمن الدولي بـ«إلزام كافة الأطراف المتصارعة في ليبيا بالوقف الفوري لإطلاق النار».

وقال السلمي في بيان، إن «ليبيا تعيش أوضاعًا إنسانيًا في غاية الصعوبة في ظل انتشار جائحة كورونا، والحصار المفروض على بعض المدن الليبية، واستمرار العمليات العسكرية التي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين وما صاحبها من عمليات انتقامية».

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وشدد رئيس البرلمان العربي على ضرورة حقن دماء أبناء الشعب الليبي ولا سيما في هذه الأيام المباركة والتي يتهيئ فيها المسلمون في كافة أصقاع العالم للاحتفال بعيد الفطر المبارك، مطالبًا بوقف فوري لإطلاق النار في ليبيا؛ لحماية المدنيين وتهيئة الأوضاع لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في ليبيا.

وأكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لمعالجة الأزمة في ليبيا، مطالباً الأمم المتحدة بـ«إيقاف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية والتي تُغذي أطراف الصراع في ليبيا، ومنع نقل الأسلحة والمقاتلين الأجانب إلى ليبيا التزامًا بقرارات مجلس الأمن الدولي».

يشار إلى السلمي دعا نهاية أبريل الماضي، «جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بوقف إطلاق النار والتوصل إلى هُدنة إنسانية في شهر رمضان المبارك حقناً لدماء أبناء الشعب الليبي، وصولاً إلى وقف دائم لإطلاق النار لتهيئة الأجواء لدعم مسار التسويةٍ السياسية الشاملة للأزمة»، واعتبر ذلك بمثابة «السبيل الوحيد لتمكين ليبيا من إنهاء المرحلة الانتقالية وتحقيق الأمن والاستقرار المنشود».