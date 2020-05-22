خلو عينات 30 مواطن عائدين من تركيا ببني وليد من «كورورنا»

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 22 مايو 2020, 08:49 مساء
مختصون أثناء تحليل عينات في أحد المعامل. (الإنترنت)

قال عضو لجنة مكافحة وباء كورونا المستجد ببلدية بني وليد، محمد صالح، اليوم الجمعة، إن نتيجة فحص العينات التي سحبت من المواطنين العائدين من تركيا جاءت «سلبية وتأكد خلوها من فيروس كوفيد 19».

وأوضح صالح لـ«بوابة الوسط» أن عدد العينات بلغ 30 عينة أخذت من العائدين وأرسلت إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض بمدينة طرابلس لفحصها مختبريا.

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وذكر صالح أن فريق الرصد والاستجابة باللجنة مستمر في أخد العينات من المواطنين العائدين من تونس وتركيا ومصر إلى مدينة بني وليد.

وأضاف أن لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد أحالت أسماء العائدين من الخارج إلى مديرية الأمن لتتحمل مسؤليتها فى هذه المرحلة الخطيرة بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا من المسافرين العائدين من تركيا.

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