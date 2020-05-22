غرق طفلين بالبحر في قصر أحمد بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 08:15 مساء
حادث غرق, (صورة تعبيرية : الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن مصراتة تلقي مركز شرطة قصر أحمد، بلاغا مفاده بوجود حالتي غرق بالبحر لطفلين ووفاتهما في الحال.

وبحسب بيان للمديرية اليوم، تم فتح المحضر بالمركز واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص.

مطار مصراتة يستقبل شحنة طبية من تركيا تشمل أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد

وأمس الخميس، استقبل مطار مصراتة الدولي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية قادمة من العاصمة التركية أنقرة، تشمل أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وتضم الشحنة التي وصلت أمس الأربعاء، بدل عزل واقية، وواقيات وجه، ونظارات واقية، وأقنعة وجه، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

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