«انتهاك محتمل».. البعثة الأممية تدين «أحكام الإعدام العسكرية» في شرق ليبيا

شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت بعثة الأمم المتحدة عن قلقها إزاء أحكام الإعدام التي صدرت أخيرا عن محاكم عسكرية في شرق ليبيا.

وبحسب بيان للبعثة اليوم، فقد تم إبلاغها بصدور مالا يقل عن 13 حكما بالإعدام من المحكمة العليا ببنغازي، وأربعة أخرى من محكمة البيضا، بما يمثل «انتهاكا محتملا لالتزامات ليبيا بموجب القانون الإنساني الدولي».

وأضافت البعثة أن ما يثير قلق البعثة بوجه خاص، التقارير التي تفيد بعدم السماح للمتهمين بعرض قضاياهم في المحاكم أو فحص أدلة الاتهام الموجهة ضدهم، كما أن الأحكام صدرت بصورة سرية عقب المحاكمات دون تقديم أحكام كتابية مسببة للمتهمين أو المحامين.

البعثة الأممية: نتابع بقلق الحشود العسكرية حول ترهونة

وفي وقت سابق من اليوم، قالت البعثة الأممية إنها «تتابع بقلق كبير التطورات الميدانية والحشود العسكرية حول مدينة ترهونة».

وذكرت البعثة جميع الأطراف بواجباتهم وفق قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي، محذرة من «ارتكاب أي أعمال انتقامية تستهدف المدنيين»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.