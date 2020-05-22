سطو مسلح على شابين من بني وليد وإصابة أحدهما بجروح بليغة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الجمعة 22 مايو 2020, 06:23 مساء
من اليمين الشاب محسن بوكراع ومحمد جرادو. (الإنترنت)

تعرض الشابين، محسن بوكراع ومحمد جرادو من بني وليد، الليلة الماضية لحادث سطو مسلح من قبل إحدى العصابات عند بوابة الزطارنة في مدينة ترهونة، على ما أفاد أحد أقارب الشابين.

وقال أحد أقارب الشاب محسن أبوكراع لـ«بوابة الوسط» اليوم الجمعة، إن محسن تعرض لسرقة مبلغ 10 آلاف دينار وسرق هاتفه وهاتف صديقه محمد جرادو، مشيرا إلى أنهما تعرضا للرماية بعد فرارهما من العصابة.

وأكد المصدر إصابة الشاب محمد جرادو بجروح بليغة إثر تعرضه لإطلاق النار أثناء فرارهما، نقل على إثرها إلى غرفة العناية المركزة في مستشفى بني وليد العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

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