من أين جاءت ومتى عادت إلى ليبيا؟.. تفاصيل حالة إصابة جديدة بكورونا بين العائدين من السفر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 07:33 مساء
شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تفاصيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أعلنها اليوم، بين العائدين من الخارج، موضحا أنها من بين العائدين من تركيا يوم 9 مايو الجاري.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه تم الكشف على الحالة من قبل فرق الاستجابة السريعة بالمركز ليثبت إصابتها بالفعل، مضيفا أن فرق الرصد والاستجابة السريعة بالمركز تتابع الحالات المخالطة وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق أعلن المركز عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين العائدين من السفر، فضلا عن تسجيل ثلاث حالات شفاء بين المخالطين.

«مكافحة الأمراض»: إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العائدين من السفر وشفاء 3 حالات

وأوضح المركز طبيعة الوضع الوبائي في ليبيا بعد هذه النتائج، مضيفا أن حالات الإصابة ارتفعت إلى 72 حالة بينهم 3 وفيات.

وبينما بلغ الحالات النشطة 31 حالة حتى الآن، لكن المركز أكد ارتفاع عدد المتعافين إلى 38 حالة.

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