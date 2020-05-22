«مكافحة الأمراض»: إصابة جديدة بفيروس كورونا بين العائدين من السفر وشفاء 3 حالات

المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بين العائدين من السفر.

وأوضح المركز أنه استلم اليوم الجمعة، 238 عينة، منها 204 استلمها المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و4 عينات تسلمها مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، وفق بيان للمركز اليوم.

كما استلم مختبر مركز بنغازي الطبي 22 عينة، , مختبر مستشفى الكويفية 8 عينات.

ولفت إلى أن نتائج التحليل أثبتت 237 عينة، فيما ظهر إصابة حالة من العائدين من السفر، فيما أعلن المركز عن شفاء 3 حالات من الإصابات السابقة، ظهر نتائج تحاليلهم سلبية اليوم.