أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 12:30 مساء
طقس مشمس، (تعبيرية: بوابة الوسط)

يسود طقس ربيعي معتدل ومستقر علي غالبية مناطق ليبيا، مع درجات حرارة معتدلة إذ تتراوح بين 23 و28 درجة مئوية على مناطق الشمال من رأس اجدير حتى طبرق، وتشمل مناطق الدواخل والمرتفعات الجبلية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، في النشرة الجوية اليوم الجمعة، أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 25 و32 درجة مئوية على مناطق الوسط، وبين 33 و40 درجة مئوية على مناطق أقصى الجنوب.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
سحب قليلة في السماء، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و28 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مراده
السماء قليلة السحب، تتكاثر احيانا خصوصا على سرت وراس لانوف والبريقة، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية، وبين 29 و33 درجة مئوية على جالو والجغبوب.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء مغطاة جزئيا بالسحب، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 31 و36 درجة مئوية، ولا تتجاوز 29 درجة مئوية على الحمادة والجفرة.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و40 درجة مئوية.

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