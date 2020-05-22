السوق الموازية: خسائر أسبوعية للعملات الدولية أمام الدينار الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 07:31 صباحا

منيت العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية بخسائر أسبوعية، حين تراجعت أمس الخميس، في نهاية تعاملات الأسبوع مقارنة بما سجلته نهاية الأسبوع السابق.

فقد كسر الدولار حاجز الستة دينارات لينزل إلى 5.96 دينار، خاسرا 12 قرشا مقابل إغلاقه في الأسبوع المنتهي يوم 21 مايو الجاري.

كذلك تراجعت كل من العملتين الأوروبية الموحدة والبريطانية خلال الأسبوع، إذ انخفض اليورو إلى 6.50 دينار مقابل 6.53 دينار، والجنيه الاسترليني إلى 7.25 دينار مقابل 7.36 دينار.

فيما تباين أداء العملتين التركية والتونسية خلال أسبوع، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه الليرة التركية إلى 0.88 دينار، تراجع الدينار التونسي إلى 2.07 دينار مقابل 2.10 دينار.

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