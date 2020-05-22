اللجنة الطبية التابعة لـ«الموقتة» تصدر ضوابط وتوصيات فتح المساجد

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا المستجد» بالحكومة الموقتة، الخميس، توصيات لفتح المساجد في الصلوات الخمس فقط.

وقالت اللجنة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن التقيد بهذه التوصيات من شأنه السماح بإعادة فتح المساجد دون أن تصبح أماكن لنقل المرض، لافتة إلى إصدارها هذه التوصيات بالتشاور مع الهيئة العامة للأوقاف.

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وشددت اللجنة على أن هذه التوصيات «قد تتغير بالتشديد أو التخفيف حسب تغير الحالة الوبائية للبلاد» كما أن مسؤولية تطبيقها تقع على عاتق الهيئة العامة للأوقاف، وإمام وقيم كل مسجد، وحذرت من أن «المسجد الذي يعجز القائمون عليه من تطبيق هذه الشروط يتم إغلاقه».

وشملت توصيات اللجنة الطبية الاستشارية ما يلي:

إرشادات لإدارة المساحد:

- يجب على الهيئة العامة للأوقاف طباعة الإرشادات الخاصة بالمصلين، ووضعها في أماكن واضحة في المسجد، ويفضل أن تكون الطباعة على ملصفات كبيرة أو لوحات إرشادية ما أمكن ذلك.

- يجب تكثيف الخروج الإعلامي للوعاظ لشرح إرشادت فتح المساجد للناس وحثهم على التقيد بها.

- يقتصر فتح المساجد في الفترة الحالية على أداء الصلوات الخمس فقط، ولا يشمل هذا السماح فتح المساجد لصلاة الجمعة أو التراويح أو العيد أو الجنائز ولا لإعطاء الدورس الدينية أو تحفيظ القرآن.

- يمكن أن تقام صلاة الجمعة في جامع واحد فقط في كل مدينة، على أن يقتصر حضورها على الحد الأدني، الذي تنعقد به صلاة الجمعة، وتتولى الهيئة العامة للأوقاف عملية تحديد الجامع الذي تقام فيه صلاح الجمعة في كل مدينة، وعدد المصلين، والترتيب مع الجهات المسؤولة الأخري لتأمين المسجد.

- يجب ألا يفتح المسجد إلا وقت رفع الأذان.

- يجب أن تقام الصلاة مباشرة بعد انتهاء الأذان دون بمن حضر من المصلين.

- يجب أن يقفل المسجد بعد انتهاء الصلاة مباشرة، ولا تصلي أي نوافل في المسجد.

- يجب أن يزال السجاد من المسجد، ويصلى المصلون على سجاداتهم الخاصة، وفي حال كان المسجد كبيرًا أو يعصب إزالة كل السجاد فيه يمكن الاكتفاء بإزالة جزء من السجاد في مؤخرة المسجد فقط، واستعمال هذا الجزء فقط لأداء الصلاة.

- يجب وضع علامات أرضة متباعدة بينها مسافة متر لتكون أماكن يضع عليها المصلون سجاداهم عند الوقوف للصلاة بحيب يكون التباعد بين المصلين مسافة متر.

- يجب فتح النوافد وعدم تشغيل المكيفات.

- يجب عدم فتح دورات المياه والمواضئ.

- يجب منع تداول المصاحف بين الصلين.

- يجب منع تناول مياه الشرب داخل المسجد.

- يجب منع التجمع داخل المسجد أو في باحته قبل أو بعد الصلاة.

- يجب أن يتم تطهير المسجد بعد كل صلاة باستخدام المطهرات مثل المطهر المنزلي.