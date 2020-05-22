المسماري يعلن جاهزية أربعة طائرات حربية بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 12:53 صباحا
الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الناطق الرسمي باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، الجمعة، جاهزية أربعة طائرات حربية بعد صيانتها من قبل الفرق الفنية وإعادتها للعمل بعد توقفها لفترة طويلة.

وأشار المسماري في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الطيارين قاموا بطلاعات تجريبية «ناجحة» حسب معايير استخدام هذه الطائرات، ولفت إلى استخدام هذه الطائرات بـ«كامل قوتها النارية».

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يشار إلى أن المسماري أعلن في 8 مايو الجاري، تمكن الفرق الفنية من إعادة أربع طائرات حربية إلى العمل بعد تأهيلها، لافتًا إلى أن هذه الطائرات توقفت لسنوات عديدة، مؤكدًا أنها «الآن أصبحت دعمًا إضافيًا للقوات الجوية».

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