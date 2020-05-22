جولات صحية في بنغازي لمتابعة حالة نزلاء الحجر

الفريق الطبي المكلف بمتابعة أوضاع نزلاء مقار الحجر الصحي في بنغازي، 15 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي في بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، الخميس، مواصلة الفريق الصحي المكلف من الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي جولاته الميدانية لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء بمواقع الحجر الصحي في المدينة

ولفت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن الفريق الطبي تفقد، الأربعاء الماضي، جميع مواقع الحجر الصحي في بنغازي؛ لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء، وتقديم برامج التوعية والتثقيف الصحي، والكشف على الحالات المرضية، وصرف الأدوية الأساسية.

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وأشار البيان إلى أن عمل الفريق الطبي، الذي يتكون من أطباء، وعناصر تمريض، وصحة عامة، ومثقفين صحيين، وفنيي مختبرات، ومفتشين صحيين، استمر حتى الساعات الأولى من صباح الخميس.

يشار إلى أن الفريق الطبي زار مواقع الحجر الصحي في بنغازي، السبت الماضي، لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء وكشف على العديد من الحالات المرضية، وكذلك جرحى الجيش الخاضعين للحجر، علاوة على صرفه الأدوية وإعداد التقاريرالمفصلة.