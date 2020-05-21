«أوقاف الموقتة»: فتح المساجد لإقامة الصلوات الخمس دون الجمع والأعياد والتراويح والجنائز

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 10:38 مساء
شعار «أوقاف الموقتة»، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة الموقتة، اليوم الخميس، أن اللجنة العليا لمجابهة وباء «كورونا المستجد» أذنت بـ«إقامة الصلوات الخمس فقط، دون إقامة الجمع والأعياد والتراويح والجنائز»، وذلك دون أن تذكر الهيئة مزيد التفاصيل عن موعد فتح المساجد.

ونبهت الهيئة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى إصدارها توضيحا بشأن ضوابط فتح «المساجد لإقامة الصلوات الخمس فقط» مساء اليوم.

وأوضحت أن فتح المساجد لإقامة الصلوات الخمس فقط، جاء بناء على توصيات اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء «كورونا» المحالة إليها من اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

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