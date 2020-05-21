معيتيق يتفقد معهد علاج الأورام بمصراتة بعد استكمال مرافقه

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 10:20 مساء
معيتيق خلال تفقده معهد علاج الأورام بمصراتة، 21 مايو 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، اليوم الخميس، جولة تفقدية للمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة مصراتة؛ للوقوف على المشكلات والصعوبات التي تعيق عمله والخدمات التي يقدمها للمرضى.

وخلال الجولة التقى معيتيق بمدير المعهد، الدكتور محمد الفقيه، والمسؤولين فيه، وجرى استعراض الخدمات التي يقدمها المعهد لمرضى الأورام في المدينة والمدن المجاورة وفق الإمكانات المتاحة، وذلك حسب بيان منشور على صفحة إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى تحقيق المعهد «نجاحات باعتباره وجهة المرضى من كل مناطق ليبيا»، لافتًا إلى أن الإحصائيات تؤكد أن 18% من المترددين على المعهد من المنطقة الوسطي فيما 15% من المنطقة الشرقية، و27% من المنطقة الجنوبية و40% من المنطقة الغربية.

وشملت جولة معيتيق المرافق التابعة للمعهد التي أنجزت بالكامل وبدأت في تقديم خدماتها ومنها «العيادات الخارجية، المركز العلمي، الأشعة العلاجية، الطب النووي، المعامل، قسم الأنسجة وعلم الأمراض، مصرف الدم، قسم العزل، إلى جانب المرافق التي ما زالت تحت الإنجاز مثل مبني زراعة النخاع، والقسطرة القلبية، والأوعية الدموية، حسب البيان.

يشار إلى أن معيتيق سبق أن زار معهد علاج الأورام رفقة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، العام 2018 للوقوف على احتياجات المركز، وأكدا آنذاك ضرورة استكمال مرافقه والعمل على دعمه بالإمكانات.

معيتيق خلال تفقده معهد علاج الأورام بمصراتة، 21 مايو 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
معيتيق خلال تفقده معهد علاج الأورام بمصراتة، 21 مايو 2020. (إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء)
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