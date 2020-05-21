وصول 490 أسطوانة غاز طهي إلى بني وليد

شحنة اسطوانات غاز الطهي التي وصلت إلى بني وليد. (الإنترنت)

وزعت لجنة متابعة الوقود والغاز في بلدية بني وليد، مساء اليوم الخميس، 490 أسطوانة من غاز الطهي على مواطني المدينة فور وصولها من مستودع شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الوسطى في مصراتة.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» أن لجنة متابعة الوقود والغاز تسلمت 490 أسطوانة من غاز الطهي في وقت سابق اليوم بعد وصولها من مستودع المنطقة الوسطى بمصراتة بعد التنسيق مع المجلس البلدي بني وليد.

وذكر الساعدي أن الشحنة التي وصلت اليوم ووزعت على المواطنين بالكامل، منوها إلى أن اللجنة ستتسلم شحنات أخرى خلال الفترة القادمة ضمن مساعي المجلس البلدي لإنهاء أزمة نقص الوقود والغاز التي تعاني منها المدينة منذ فترة طويلة.

ووصلت مدينة بني وليد الأسبوع الماضي 1960 أسطوانة غاز طهي وزعت على بعض المستودعات العاملة في المدينة.