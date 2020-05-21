«داخلية الوفاق» تناقش خارطة نظم المعلومات بالوزارة وواقعها المالي

اجتماع العميد خالد مازن مع اللجنتين الفنية والفرعية لوضع الخطة الاستراتيجية لتقينة المعلومات. (وزارة الداخلية)

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، العميد خالد مازن, اليوم الخميس، الاجتماع الدوري الثاني للجنة المركزية الفنية بالوزارة واللجنة الفرعية لوضع الخطة الاستراتيجية لتقنيات المعلومات بالوزارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع خصص لمناقشة «خارطة نظم المعلومات بالوزارة وتقييم الواقع المالي لها والتعرف على العوائق التي قد تحد من قدرة الوزارة على تحقيق قفزات في مجال توظيف تقنيات المعلومات لتطوير المنظومة الأمنية والإدارية بالوزارة».

وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية الفنية وأعضاء اللجنة الفرعية من رؤساء ومندوبين عن مراكز وإدارات ومكاتب تقنيات المعلومات بالوزارة, ومستشار تقنية المعلومات بالبرنامج الإنمائي، بحسب وزارة الداخلية.