إدارة الدعم المركزي بطرابلس تناقش الخطة الأمنية خلال عيد الفطر وإجراءات الوقاية من «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 08:35 مساء
اجتماع الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس. (وزارة الداخلية)

عقدت الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا ضم معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي للشؤون الأمنية ورؤساء المكاتب والفروع التابعة للإدارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة ناقش «الاجراءات التنفيذية بشأن مجابهة خطر تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة»، و«الخطة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والإجراءات المتخذة للوقاية من هذا الفيروس».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا سبل تعزيز دور منتسبي الدعم المركزي في تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم بالشكل المطلوب، وتطرق لبعض الضوابط لمعالجة أوجه التقصير في العمل من أجل تلافيها «خصوصا فيما يتعلق ببعض التجاوزات من قبل المواطنين والتجار ممن لوحظ بشأنهم عدم التزامهم بتنفيذ قرار غلق محالهم وبالتالي مخالفتهم قرار حظر التجول».

وأكد معاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية أن كافة مكونات الادارة «مطلوب منها أن تتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها، وأن يؤدي كافة منتسبيها دورهم بشكل تعاوني وبجهد جماعي منظم»، منوها بأن «المواطن يجب أن يحظى بالاحترام الكامل من منتسبي الإدارة، في حين يتم التعامل مع أي مواطن مخالف أو متجاوز للقانون بموجب القوانين واللوائح والتعليمات المنصوص عليها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
«الصحة العالمية»: الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية هي ...
دولى
المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي
عربى
في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس كرة القدم الحديثة بالنصر.. الخبير ماتيكالو
رياضة محلية
صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بناء أكبر مصنع لإنتاج لقاح «كورونا» عالميا