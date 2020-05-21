إدارة الدعم المركزي بطرابلس تناقش الخطة الأمنية خلال عيد الفطر وإجراءات الوقاية من «كورونا»

اجتماع الإدارة العامة للدعم المركزي في طرابلس. (وزارة الداخلية)

عقدت الإدارة العامة للدعم المركزي بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، اجتماعا ضم معاون مدير الإدارة العامة للدعم المركزي للشؤون الأمنية ورؤساء المكاتب والفروع التابعة للإدارة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة ناقش «الاجراءات التنفيذية بشأن مجابهة خطر تفشي فايروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بحفظ الأمن وحماية مؤسسات الدولة»، و«الخطة الأمنية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك والإجراءات المتخذة للوقاية من هذا الفيروس».

وأضافت الوزارة أن الاجتماع ناقش أيضا سبل تعزيز دور منتسبي الدعم المركزي في تنفيذ مهامهم واختصاصاتهم بالشكل المطلوب، وتطرق لبعض الضوابط لمعالجة أوجه التقصير في العمل من أجل تلافيها «خصوصا فيما يتعلق ببعض التجاوزات من قبل المواطنين والتجار ممن لوحظ بشأنهم عدم التزامهم بتنفيذ قرار غلق محالهم وبالتالي مخالفتهم قرار حظر التجول».

وأكد معاون مدير الإدارة للشؤون الأمنية أن كافة مكونات الادارة «مطلوب منها أن تتحمل مسؤولياتها الملقاة على عاتقها، وأن يؤدي كافة منتسبيها دورهم بشكل تعاوني وبجهد جماعي منظم»، منوها بأن «المواطن يجب أن يحظى بالاحترام الكامل من منتسبي الإدارة، في حين يتم التعامل مع أي مواطن مخالف أو متجاوز للقانون بموجب القوانين واللوائح والتعليمات المنصوص عليها».