«صحة الوفاق» تعلن إجمالي فحوصات «كورونا» وتفاصيل الإصابتنين الجديدتين

شعار وزارة الصحة بحكومة الوفاق. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الخميس، ارتفاع إجمالي فحوصات الكشف عن فيروس «كورونا المستجد» إلى 4092، وذلك بعدما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن نتائج 326 عينة جديدة.



ومن ضمن العينات الـ326 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 71، بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 35، في حين لم تسجل البلاد سوى ثلاث وفيات منذ أعلن عن أول إصابة في مارس الماضي.

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وقالت وزارة الصحة، في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الحالتين الجديدتين من ضمن العائدين من السفر أحدهما قادمة من تركيا والأخرى من تونس.



يشار إلى انطلاق المسح الوبائي الشامل للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» في ثلاث بلديات بالعاصمة طرابلس، منذ الأحد الماضي، كمرحلة أولى لتحديد الوضع الوبائي في البلاد، ومن المقرر أن تحتضن مدن الجنوب المرحلة الثانية من المسح.