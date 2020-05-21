العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»: أسئلة ما بعد «الوطية».. واستعدادات الليبيين للعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 06:31 مساء

صدر اليوم الخميس العدد المزدوج من جريدة «الوسط»، رقم 235 - 236، نظرا للاحتجاب المقرر عن الصدور الأسبوع المقبل لمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على الليبيين والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

في صدارة ملفاتنا لهذا الأسبوع، مستجدات الأزمة الليبية في ضوء إعلان حكومة الوفاق الوطني السيطرة على قاعدة الوطية الجوية «140 كيلومترا جنوب غرب العاصمة»، وما استتبعه ذلك من تساؤلات حول مسار ومصير الحرب بعد أسبوع من التصعيد. وباتت الأمور مرشحة لاحتمالات شتى تتأرجح بين إمكانية أن يفتح ذلك التطور الطريق أمام قوات الوفاق لمزيد من التقدمات الاستراتيجية، كما يرجح كذلك فرص تلقي قوات القيادة العامة تعزيزات جديدة تعيد ترتيب أوراقها وتجنبها مزيدا من الخسائر، دون تجاهل المواجهة بين الروس والأتراك التي تختفي وراء التصعيد الأخير. أكثر السيناريوهات تفاؤلا يذهب إلى احتمال يمثل أشواق طيف واسع من الليبيين، يتمثل في الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»
ونبقى مع تداعيات الحرب، حيث نادت مجموعة الاتصال التابعة للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى بشأن ليبيا، بضرورة احترام حظر توريد السلاح وفرض وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا، معربة عن أسفها من كون الالتزامات التي تعهد بها المشاركون في مؤتمر برلين الذي عقد في 19 يناير الماضي «لم تحترم ولم تنفذ»، معتبرة «أن استمرار القتال وتدفق الأسلحة الجديدة والتجنيد الجماعي والمستمر للمرتزقة دليل واضح على ذلك»، إلا أنها كررت دعمها لاستنتاجات المؤتمر الدولي، وذلك وفق بيان صدر عقب اجتماع افتراضي عقدته مجموعة الاتصال الأفريقية، أول من أمس الثلاثاء، لبحث تطورات الأزمة.

مواجهة «كورونا»
ومن دراما حرب العاصمة إلى مواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد»، لا تزال أنظار الليبيين تتعلق بشاشات رصد الحالات الجديدة، وسبل الوقاية، وكذلك الإجراءات الاحترازية المعلنة من جانب حكومتي الوفاق والموقتة، وآليات تطبيقها. وبالتزامن مع إعلان المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الثلاثاء، ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد إلى 65 بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، واصلت الحكومتان جهودهما من أجل محاصرة الوباء وتقليل فرص انتشاره.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»
وفي حين قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، برئاسة فائز السراج، تمديد حظر التجول، لمدة عشرة أيام بدأت من الإثنين الثامن عشر من مايو الجاري، على أن يكون الحظر كليا «لمدة 24 ساعة» خلال أيام عيد الفطر المبارك، لجأت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة إلى إصدار تعليمات مشددة بضرورة الالتزام بإجراءات غلق المحال العامة، وتغريم المخالفين، وسط تحذيرات حكومية من التهاون في مواجهة الوباء. القصة بالكامل تجدونها على صفحات «الوسط».

أسباب «الإظلام التام»
وإلى شؤون البلديات، نقرأ وقائع مؤتمر صحفي نظمته الشركة العامة للكهرباء، عن التحديات التي تواجه خدمة الإنارة في البلاد. واحتلت الاشتباكات المسلحة وموجة الحر وضعف الشبكة صدارة أسباب «الإظلام التام». التفاصيل كافة رصدها محررو الجريدة.

عادات العيد
ومن وجوه المعاناة اليومية للمواطنين إلى تراثهم وعاداتهم في استقبال عيد الفطر المبارك، تتواصل رحلتنا عبر صفحات الجريدة، لنتعرف إلى طقوس الليبيين في الاحتفال بالمناسبة، سواء عبر تناول أطعمة بعينها، أو ارتداء ثياب مخصصة للابتهاج بالعيد، في تنوع يعكس الثراء الثقافي وعمق أصالة المجتمع الليبي. ويحرص الليبيون على إحياء مناسبة العيد في ظل ارتفاع أسعار السلع، وشكاوى متكررة من الاستغلال والاحتكار وغياب السيولة النقدية.

اضغط هنا للإطلاع على العدد 235 - 236 من جريدة «الوسط»
اقتصاديا، لا يزال اسم ليبيا يتكرر في نشرات التحذير الدولية من مخاطر محتملة أو ماثلة. آخر هذه التحذيرات كانت من صندوق النقد الدولي الذي تحدث عن انخفاض حاد ومحتمل في دخول الأسر على خلفية سلوك السلطات نهج التقشف بدول تشهد صراعات كما هو الحال في ليبيا. وجاء ذلك التحذير في ظل تراجع موارد الدولة الليبية مع انخفاض الصادرات النفطية بنسبة 92.3% خلال الربع الأول من العام 2020، وبعد قرارات تقشفية في وجه أزمة فيروس «كورونا»، تمثلت في رفع الدعم عن المحروقات وتخفيض المرتبات بنسبة 20%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بكين ترفض تصريحات ترامب الأخيرة حول «كورونا المستجد»
دولى
«الصحة العالمية»: الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية هي ...
دولى
المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي
عربى
في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس كرة القدم الحديثة بالنصر.. الخبير ماتيكالو
رياضة محلية
صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بناء أكبر مصنع لإنتاج لقاح «كورونا» عالميا