تركيا تحذر من مهاجمة مصالحها في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 05:30 مساء
مقر وزارة الخارجية التركية. (أرشيفية: الإنترنت)

حذرت وزارة الخارجية التركية، اليوم الخميس، القوات التابعة للقيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر من عواقب وخيمة إذا هاجمت المصالح التركية في ليبيا، وهو التحذير الثاني من نوعه في غضون أسبوعين.

ونقلت «رويترز» عن ناطق باسم وزارة الخارجية التركية قوله إن تركيا، التي تدعم حكومة الوفاق الوطني «ستعتبر قوات حفتر أهدافا مشروعة إذا استُهدفت المصالح التركية».

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وأجرى وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو اليوم اتصالات هاتفيا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف تبادلا خلاله بالتفصيل مواقف موسكو وأنقرة بشأن مستجدات الوضع في ليبيا، تطويرا للاتصال الذي جرى بين رئيسي الدولتين، فلاديمير بوتين ورجب طيب إردوغان، الإثنين الماضي، بحسب بيان للخارجية الروسية.

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كانت وزارة الخارجية التركية قالت في 10 مايو إنها ستعتبر قوات القيادة العامة «أهدافًا مشروعة» إذا واصلت هجماتها على «مصالحها ومكاتبها التمثيلية» في ليبيا، عقب سقوط قذائف قرب بعثتها الدبلوماسية في طرابلس.

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