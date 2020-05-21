حريق بمنزل قرب النصب التذكاري في طرابلس جراء سقوط قذيفة

قال الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، إن حريقا اندلع في منزل قرب النصب التذكاري في طرابلس بعد أن سقطت عليه قذيفة، مساء اليوم الخميس.

ووجه علي نداء إلى فرق الدفاع المدني من أجل التدخل وإطفاء النيران وإنقاذ المصابين إن وجدوا.