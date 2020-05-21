ارتفاع جماعي للعملات الدولية الرئيسية بالسوق الموازية

أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (بوابة الوسط)

ارتفعت أسعار صرف العملات الدولية الرئيسية على نحو جماعي مقابل الدينار في ختام تداولات السوق الموازية هذا الأسبوع.

وصعد سعر صرف الدولار بفارق عشرة قروش، مسجلا 5.88 دينار اليوم الخميس مقابل 5.78 دينار أمس حسب صفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. وارتفع الجنيه الاسترليني بفارق ثمانية قروش، مسجلا 7.10 دينار 7.02 دينار، واليورو بفارق سبعة قروش، مسجلا 6.40 دينار اليوم مقابل 6.33 دينار أمس.

وسجلت الليرة التركية ارتفاعا على نحو هامشي، لتبلغ 0.86 دينار اليوم مقابل 0.85 دينار أمس، فيما صعد الدينار التونسي بفارق أربعة قروش، مسجلا 2.04 دينار ليبي مقابل دينارين اثنين أمس.