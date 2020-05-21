مدير مقر العزل بسبها: وفاة حالة يشتبه في إصابتها بـ«كورونا»

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 21 مايو 2020, 02:30 مساء
الفريق الطبي في مركز سبها خلال تعامله مع حالة مشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا»، 21 مايو 2020، (الإنترنت)

أعلن مدير مقر العزل الصحي في سبها الدكتور علي السعيدي وفاة حالة يشتبه في إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.

وأوضح السعيدي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن مركز سبها الطبي استقبل الحالة، وهو شاب يبلغ من العمر 25 عاما، كان له تاريخ سفر خارج البلاد، وقد وصل إلى المركز في السادسة صباح اليوم الخميس وهو في حالة غيبوبة.

وأشار إلى أن ثلاثة أطباء تعاملوا مع الحالة من حي إجراء الإسعافات الأولية ومحاولة إنعاشه، كما أخذت مسحة من الحلق وتحويلها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض لإجراء كشف عن فيروس كورونا عبر جهاز «PCR».

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وأضاف أن العلامات الحيوية للمريض أخذت في الاضطراب، وقد باءت كل محاولات إنقاذه بالفشل، مؤكدا أن الحالة اشتباه فقط، ولم يتأكد إصابته بالفيروس كورونا، وطالب المواطنين بالحفاظ على التباعد الاجتماعي والالتزام بساعات الحظر.

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