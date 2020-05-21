مطار مصراتة يستقبل شحنة طبية من تركيا تشمل أجهزة قياس درجة الحرارة عن بعد

شحنة طبية تركية في مطار مصراتة، 20 مايو 2020، (صحة الوفاق)

استقبل مطار مصراتة الدولي شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية قادمة من العاصمة التركية أنقرة، تشمل أجهزة لقياس درجة حرارة الجسم عن بعد.

وتضم الشحنة التي وصلت أمس الأربعاء، بدل عزل واقية، وواقيات وجه، ونظارات واقية، وأقنعة وجه، حسب بيان وزارة الصحة في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

وقال مدير مكتب الوكيل العام للوزارة محمود بن محمود إن تلك الشحنة تدعم جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وفي 14 مايو الجاري أعلنت السفارة التركية لدى ليبيا، اليوم الخميس، تسليم دفعة إضافية من المستلزمات الصحية إلى «صحة الوفاق»، في إطار تضامن البلدين لمكافحة الوباء، وقد سبق أن أعلنت الوزارة وصول شحنتين أخرتين من تركيا لدعم جهودها.