«تسييري سرت» يضع 4 حلول لمشكلة انقطاع الإمداد المائي

أحد خزانات النهر الصناعي. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث المجلس التسييري لبلدية سرت مشكلة انقطاع الإمداد المائي لخزان سرت النهائي عبر خزان إجدابيا الرئيسي نظرا لاستهلاك المخزون، حيث طرح أربعة حلول للأزمة خلال اجتماع مع قيادات أمنية ومسؤولين بشركة المياه والصرف والصحي.

وتمثل الحل الأول في جدولة الكميات المخصصة للمشاريع الزراعية التابعة لجهاز استثمار النهر الصناعي على طول المسار من إجدابيا إلى سرت، بحيث لا تتجاوز الكميات المخصصة لها بشكل دقيق، أو القفل في حال عدم توفر كميات منتجة من حقول إنتاج المياه، وإعطاء أولوية لمياه الشرب، حسب تصريحات مسؤول الإعلام بالبلدية محمد الأميل إلى «بوابة الوسط»، أمس الأربعاء.

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واتفق على إزالة الوصلات غير القانونية على خطوط النهر الصناعي بالتنسيق مع جهاز الاستثمار والتنفيذي وشركة المياه، وتفعيل دور جهاز الشرطة الزراعية لمتابعة تعديات تلك الوصلات، وتوفير كميات مطمئنة من المياه في خزان القرضابية كمخزون استراتيجي للمدينة.

من جانبه، قال آمر الغرفة الأمنية المشتركة سرت عميد صالح المغربى إنه سيجري اتصالات هاتفية مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تدفق المياه إلى خزان القرضابية، شريطة الترشيد فى الاستهلاك، والمتابعة المتواصلة للمشاريع الزراعية الواقعة شرق سرت.