قنونو يطالب المدنيين في ترهونة والأصابعة بالابتعاد عن مواقع القيادة العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 11:39 صباحا
الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو. (أرشيفية: الإنترنت)

طالب الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد محمد قنونو المدنيين داخل مدينة ترهونة وبلدة الأصابعة بالابتعاد عن مواقع قوات القيادة العامة.

وقال قنونو إن قوات حكومة الوفاق «ستحدد ممرات آمنة للمدنيين العالقين»، حسب بيان عملية «بركان الغضب» على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأمس الأربعاء، صرح قنونو بأن سلاح الجو «استهدف ست منظومات دفاع جوي روسية بانتسير منذ فجر الأربعاء، ثلاث في ترهونة واثنتان في الوشكة وواحدة في سوق الأحد».

وكانت عملية «بركان الغضب» أعلنت دخول «قوات الوفاق» بلدتي بدر وتيجي، الثلاثاء الماضي، بعد يوم واحد من السيطرة على قاعدة الوطية الجوية.

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