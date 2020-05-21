إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 10:55 صباحا
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة القره بوللي، 21 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، صيانة أعطال في الشبكة الكهربائية في منطقة القره بوللي.

ونفذت الأعمال فرقة الكوابل والميكانيكة ومكتب التشغيل والصيانة بنقطة الصيانة السريعة بدائرة توزيع القره بوللي، وشملت استبدال وتركيب مفتاح ضغط منخفض لمستشفى العطايا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجرى برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط»، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، المهندس عبدالمجيد حمزة، الذي توقع أن يصل حجم الطلب خلال شهر يونيو المقبل إلى سبعة آلاف ميغاوات، بما يزيد على الطاقة المنتجة حاليا البالغة نحو ستة آلاف و150 ميغاوات.

وأوضح حمزة أن الطاقة المنتجة من الكهرباء تكفي في الأوضاع الطبيعية التي تكون فيها الظروف ملائمة خصوصا الظروف الجوية، مشيرا إلى موجة الحر التي شهدتها البلاد في الأيام الأربعة الماضية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المخابرات العراقية تعلن اعتقال المرشح لخلافة أبوبكر البغدادي
عربى
في الذكرى السنوية لرحيل مؤسس كرة القدم الحديثة بالنصر.. الخبير ماتيكالو
رياضة محلية
صالح الأبيض | بسمة ليبيا (الحلقة 2)
فيديو
إطلاق أول مسبار عربي لاستكشاف المريخ
علوم وتكنولوجيا
المسماري يعلن «تحريك» القوات بعيدا عن طرابلس 3 كيلومترات ويدعو قوات الوفاق ...
ليبيا
نص إحاطة ويليامز إلى مجلس الأمن عن تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول تطورات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
قرقاش: لا عودة للمسار السياسي في ليبيا قبل «وقف التصعيد الإقليمي»
ليبيا
عباس: دولة فلسطين أصبحت في حل من جميع الاتفاقات مع إسرائيل
دولى
السيسي: استقرار ليبيا من أهم محددات الأمن القومي المصري
ليبيا
مندوب روسيا: هناك حالة من الشك وعدم الثقة بين أطراف الأزمة الليبية
ليبيا
وليامز: أغلب مكاسب الإصلاحات الاقتصادية المعمول بها منذ 2017 قد تلاشت
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل اقترب العالم من التوصل إلى علاج «كورونا»؟