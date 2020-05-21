إصلاح أعطال الشبكة الكهربائية في القره بوللي

جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في منطقة القره بوللي، 21 مايو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الخميس، صيانة أعطال في الشبكة الكهربائية في منطقة القره بوللي.

ونفذت الأعمال فرقة الكوابل والميكانيكة ومكتب التشغيل والصيانة بنقطة الصيانة السريعة بدائرة توزيع القره بوللي، وشملت استبدال وتركيب مفتاح ضغط منخفض لمستشفى العطايا، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأجرى برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط»، مساء أمس الأربعاء، مقابلة مع رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء، المهندس عبدالمجيد حمزة، الذي توقع أن يصل حجم الطلب خلال شهر يونيو المقبل إلى سبعة آلاف ميغاوات، بما يزيد على الطاقة المنتجة حاليا البالغة نحو ستة آلاف و150 ميغاوات.

وأوضح حمزة أن الطاقة المنتجة من الكهرباء تكفي في الأوضاع الطبيعية التي تكون فيها الظروف ملائمة خصوصا الظروف الجوية، مشيرا إلى موجة الحر التي شهدتها البلاد في الأيام الأربعة الماضية.