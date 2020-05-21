وصول عالقين بمصر وتونس إلى بنغازي

سيارات إسعاف تقل العائدين من مصر وتونس إلى مقار الحجر الصحي في بنغازي، 20 مايو 2020. (الغرفة المركزي للرصد والتقصي بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، الخميس، وصول رحلتين خاصتين بعالقين ليبيين في مصر وتونس إلى مدينة بنغازي عبر منفذ مطار بنينا الدولي، في وقت متأخر الأربعاء.

وأشارت الغرفة في بيان، إلى تقيد فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة لها الإجراءات الصحية المتعلقة بالرصد والتقصي وإجراءات الحجر الصحي الخاصة بالمواطنين العائدين وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم، وذلك بعد استيفاء إجراءاتهم من مكتب الرقابة الصحية الدولية بمطار بنينا الدولي.

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ولفت البيان إلى تسكين المواطنين العائدين بالمواقع المخصصة للحجر الصحي، إلى جانب إحالة الحالات المرضية التي تحتاج إلى رعاية صحية متقدمة لمركز بنغازي الطبي، إلى جانب متابعة باقي الحالات المرضية والجرحى عن طريق نقاط المراقبة الصحية التي تشرف عليها الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي.

يشار إلى توالي وصول المواطنين الليبيين العالقين في الخارج، حيث استقبل مطار الأبرق الدولي، السبت الماضي، رحلتان تابعتان لشركة ليبيا للطيران قادمتين من مطار برج العرب بالإسكندرية، على متنهما 134 مسافرًا من المواطنين الليبيين.